Real Madrid, preso Alaba: contratto fino al 2026

Un bel colpo per Zidane

David Alaba a fine stagione dirà addio al Bayern Monaco dove ha vinto tutto. Il calciatore austriaco non ha trovato l'accordo con il club e andrà via a parametro zero. Molti i club che hanno corteggiato a lungo il jolly del Bayern che ha giocato in tutti i ruoli durante le sue 278 presenze con il sodalizio di Monaco di Baviera. Adesso per il numero 27 del Bayern parte una nuova avventura visto che è di questa sera la conferma che Alaba vestirà la maglia del Real Madrid. Il contratto sarà firmato a metà maggio quando il calciatore chiuderà la stagione con il Bayern visto che mancano solo 4 turni di Bundesliga. Svelata anche la durata del contratto che sarà quinquennale con scadenza giugno 2026.