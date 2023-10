Retroscena Bellingham-Manchester City, quella chiamata di Guardiola…

A soli 20 anni ha già il Santiago Bernabeu ai suoi piedi. Strabiliante, fantasmagorico l'impatto di Jude Bellingham al Real Madrid, quasi da vero e proprio leader di campo e di spogliatoio. Il suo trasferimento in blancos quest'estate per la cifra di 103 milioni di euro è parsa esagerata a molti tifosi, che ora ammettono l'errore. Ma tutto poteva andare diversamente. Perché il centrocampista inglese non è stato contattato solo da Vinicius negli scorsi mesi, ma anche da un altro top club. Si tratta del ManchesterCity, che come il brasiliano ha provato a convincerlo e farlo venire in in Premier League. Ma nulla da fare, neanche una chiamata da oltre tre ore con Pep Guardiola ha fatto cambiare idea a Jude. Lui voleva solo il Real Madrid.