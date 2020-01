Roger Martinez strizza l’occhio alla Serie A: “Qualsiasi giocatore direbbe sì”. E il Genoa sogna…

Roger Martinez in Italia, magari al Genoa, club che lo sta seguendo da tempo e che si sarebbe mosso per primo per portarlo in Serie A. Il colombiano, come riportato da am.com Mexico, avrebbe aperto al passaggio i nEuropa e, più in particolare, nel nostro campionato.

L’attaccante del Club America si è detto entusiasta di un possibile approdo nel calcio che conta: “Penso che qualsiasi giocatore direbbe sì ad un’offerta proveniente dall’Europa, è un sogno. Sono grato e felice qui al Club America e non è vero che non voglio giocarci. Solo che se a cercarti è la Serie A è logico pensare al grande salto. Sono emozionato ma dal club non ho ricevuto alcuna risposta e questo mi irrita. Sono un professionista che ha sempre dato il massimo per la squadra e questa mancanza di comunicazione non mi piace”, ha detto Roger Martinez.