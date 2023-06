Roma, Aouar: “Qui trovato il progetto giusto per me”

Houssem Aouar lascia l'Olympique Lione e si accasa alla Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato il trasferimento: L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. “Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia”, ha dichiarato Aouar. “Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto”.