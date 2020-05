Sabatini frena: “Ibrahimovic al Bologna? Non ci credo molto…”

Sinisa Mihajlovic aveva acceso la fantasia dei tifosi: Zlatan Ibrahimovic conteso tra l’avventura a Bologna e il richiamo della Svezia. Ai microfoni di Sky Sport, però, Walter Sabatini ha smorzato fortemente i toni. Queste le parole del coordinatore delle aree tecniche dei rossoblu: “È un’operazione che non è alla portata del Bologna, non ci credo molto”. Poi Sabatini ha fatto chiarezza sulla situazione di Takehiro Tomiyasu: In questa sessione non lo vendiamo, il suo valore non sarebbe quello reale”.