Sampdoria, Ranieri cerca rinforzi in difesa: possibile ritorno di un ex

Nonostante una difesa blindata, arrivata al quinto clean sheet stagionale da quando c’è Claudio Ranieri alla guida, la Sampdoria vuole puntellare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club blucerchiato starebbe pensando a riportare in Liguria il centrale Lorenzo Tonelli. Attualmente al Napoli, ma senza minutaggio, il difensore potrebbe fare al caso della squadra genovese che di recente ha provato a farsi sotto anche per l’atalantino Kjaer. Per l’attacco, invece, la Sampdoria segue sempre Fabio Borini sul quale ci sarebbe anche il Genoa.

DIFESA DA RECORD PER LA SAMPDORIA