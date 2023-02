Sampdoria, due giorni per chiudere l’affare in Turchia: chi è in bilico

Ebbene sì, perché se da una parte a livello tecnico la cessione di Omar Colley potrebbe avere ripercussioni sul reparto difensivo della squadra di Stankovic, dall'altra un suo addio, per la "giusta" cifra, potrebbe aiutare le casse societarie a pagare gli stipendi e gli altri oneri dovuti entro la data del 16 febbraio. Una giornata che potrebbe decretare eventuali conseguenze negative in caso di mancato arrivo del pagamento.

Ecco perché il mercato, quello in Turchia per la precisione, potrebbe essere una prima "salvezza". Colley al Besiktas è un'occasione che, a dire la verità, al momento pare essersi leggermente arenata. La Sampdoria spera di cederlo ma, da quanto si apprende, l'entrata del blucerchiato in squadra nei turchi era strettamente collegata all'uscita di Romain Saïss, centrale marocchino che ha un altro anno di contratto e per il quale non si registrano trattative per la cessione.