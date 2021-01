Sampdoria-Juventus si gioca sul mercato: Paratici a Marassi per seguire un giocatore

Il mercato di gennaio deve ancora concludersi, ma la Juventus pensa già alle prossime sessioni. Ecco perché Sampdoria-Juventus potrebbe essere una valida occasione per gettare le basi per trattative future. Secondo Tuttosport, la sfida di Marassi di oggi potrebbe essere un modo, da parte della dirigenza bianconera, di visionare da vicino Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2001.

Il danese è uno dei talenti più ambiti della società di Genova. Già seguito anche dall’Inter, squadra a cui ha fatto male con una grande prestazione, il talentino di Ranieri ha tante pretendenti e sogna un’occasione importante in una big. Fabio Paratici, in tal senso, questa sera potrebbe sfruttare la sfida per parlare con i dirigenti blucerchiati e magari iniziare a frenare le mire degli altri club, compresi quelli di Premier League che già si sono fatti avanti come Tottenham e West Ham su tutti. Il futuro di Damsgaard è tutto da scrivere ma la Juventus si muove…

