La Sampdoria in questi ultimi tre giorni di calciomercato stringe per un attaccante. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Secolo XIX, blucerchiati hanno individuato un nuovo obiettivo: si tratta di Ettore Gliozzi, 27 anni, del Pisa, 10 gol in 31 presenze nella scorsa stagione (20 gare dal primo minuto). La Sampdoria ieri ha fatto la prima offerta al Pisa, un prestito con opzione di riscatto a 600.000 euro più, in caso di riscatto, una percentuale a favore del Pisa sulla eventuale futura rivendita. Oltre a un paio di bonus legati alle prestazioni dell'attaccante per altri 100.000 euro circa. La Sampdoria segue anche altre strade per l'attacco: lo svincolato Nestorovski ma anche i possibili svincolati dalla Reggina se il club non verrà riammesso in Serie B: Rigoberto Rivas e la punta Andrey Galabinov.