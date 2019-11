Sampdoria, problema del gol da risolvere: tre nomi per gennaio per aiutare Quagliarella

Lo ha annunciato anche il presidente Massimo Ferrero, la Sampdoria interverrà nel mercato di gennaio per togliersi dalle zone basse della classifica. Ultimo posto in campionato per la squadra guidata, adesso, da Claudio Ranieri. Due punti in tre gare per l’allenatore di Testaccio che ha raccolto l’eredità di Eusebio Di Francesco.

Per ribaltare un momento molto negativo, però, occorre iniziare a migliorare le cose che non vanno. Tra queste anche il problema del gol. Fabio Quagliarella si è inceppato, e dopo la stagione passata, conclusa come capocannoniere della Serie A, ha al momento all’attivo solo un gol. Troppo poco per uno come lui. Ecco perché, come riporta Il Secolo XIX, l’idea della società genovese è quella di svoltare nel pacchetto avanzato. I nomi caldi sarebbero tre: due ex come Eder e Schick, oppure Diego Perotti. Rinforzi per aiutare il bomber numero 27 a ritrovare la vena realizzativa fin qui perduta.