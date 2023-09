Sergio Ramos al Siviglia un ritorno che fa emozionare il calcio

Diciotto anni dopo il suo addio, Sergio Ramos torna a vestire la maglia del club che lo ha lanciato nel grande calcio, quella del Siviglia. Il difensore era rimasto svincolato dal Psg dallo scorso giugno e aveva scartato le opzioni Galatasaray e Arabia Saudita. D'altro canto, si era mostrato sempre molto favorevole al ritorno in "patria" con il club che ha tenuto lontano le voci di mercato, schivando ogni indiscrezione e confermando la propria solidità difensiva. Nelle ultime ore, però, i contatti si sono intensificati e vista la difesa non proprio perfetta del Siviglia - otto gol subiti nelle prime tre di campionato - pare ad un passo dallo stringere l'accordo. Il difensore ha firmato un contratto di un anno, con opzione per il prolungamento in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi individuali e di squadra. Una operazione di un calcio di altri tempi. Ramos ha spiegato cosa l'ha spinto a questa soluzione: "Era un debito che avevo verso mio padre, verso mio nonno, verso il 'sevillismo' e verso Puerta". Sono le prime parole di Sergio Ramos amico di Antonio Puerta morto a 23 anni, nel 2007, nell'ospedale dove era stato ricoverato dopo aver avuto un arresto cardio-respiratorio durante la partita tra Siviglia e Getafe.