Sergio Ramos sfoglia la margherita, anche il Real Madrid tra le opzioni

Il futuro di Sergio Ramos rimane il grande punto interrogativo di questa estate. L'esperto difensore, rimasto svincolato dal Psg dallo scorso luglio, ha tra le mani una lunga serie di proposte per continuare la propria carriera e se la prende comoda. A poche settimane dalla fine del mercato in Europa, Sergio non ha fretta di decidere. Vuole vedere come si evolve la situazione in casa RealMadrid, dove un pensiero a lui lo stanno facendo successivamente all'infortunio al crociato di Eder Militao. Magari può arrivare per una stagione e concludere la sua carriera nel club che più ha rappresentato.