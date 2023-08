Serie C, tre big cercano il 9 ma un solo bomber è davanti a tutti

Benevento, Catania e Crotone hanno ancora diciassette giorni per sognare. Ferragosto, è fatto per abbronzarsi, rilassarsi ma non per i direttori sportivi dei tre club. Loro sanno che ad aspettare un colpo di mercato in attacco della propria squadra del cuore ci sono tantissimi tifosi. Non c’è l’Avellino in questa corsa alla punta. Il d.s. irpino Perinetti per l’attacco ha già Cosimo Patierno arrivato dalla Virtus Francavilla.