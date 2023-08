Sirigu torna in Ligue 1 e sarà il nuovo portiere del Lorient

Rimasto svincolato dalla Fiorentina, Salvatore Sirigu è pronto per una nuova avventura lontano dalla Serie A. Secondo quanto riportato da FootMercato, il portiere ex Genoa è ad un passo dal tornare in Ligue 1 e vestirà la maglia del Lorient. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore e si è persino giunti ad un accordo last minute. Tra la giornata di mercoledì e giovedì si dovrebbero quindi sbrigare le visite mediche, sul quale si basa l'intera trattativa visti i numerosi problemi fisici riscontrati nella passata stagione. Se tutto andrà per il meglio, il portiere potrebbe essere presto presentato ai suoi nuovi tifosi ed unirsi alla squadra. Sarà il vice di Yvan Mvogo.