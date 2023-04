Tentazione ritorno “a casa” per Di Maria, il Rosario Central insiste

L'Argentina chiama, Di Maria riflette. Tentazione rientro in casa per il Fideo, con il Rosario Central che non demorde

Il futuro di Angel Di Maria è ancora tutto da decifrare. Da un lato la scelta più saggia sarebbe quella di rinnovare per un altro anno con la Juventus, dall'altro però c'è il Rosario Central che insiste. Il Fideo è ingolosito dal rientro in casa, in Argentina, dove è considerato un vero e proprio eroe nazionale per la vittoria della coppa del mondo. Le tentazioni aumentano con le parole del ds Federico Lussenhof a Sportitalia: "Angel è e sarà un punto di riferimento per il nostro club. Un vero e proprio esempio per lo sport. Le nostre porte sono aperte per quando deciderà di tornare".

Parole al miele da parte del direttore sportivo del Rosario Central, che non mette fretta al rientro ma lo rende ancora più magico, quasi come quello che lo stesso DiMaria sogna. Il futuro, dunque, si fa sempre più remoto per il Fideo, ad un vero e proprio bivio di carriera: permanenza a Torino o volo solo andata per l'Argentina?