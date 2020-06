Ter Stegen si improvvisa ‘agente’: “Gotze dovrebbe venire in Spagna”

Non solo le parole sulla ripresa della stagione del suo Barcellona, Marc-André Ter Stegen ha avuto modo, parlando a Kicker, di improvvisarsi… agente in ambito di calciomercato. Il suo “assistito”, per l’occasione, è l’ex compagno di Nazionale Mario Gotze, in uscita dal Borussia Dortmund.

Il calciatore che milita in Bundesliga non ha trovato grosso spazio in questa stagione e le recenti vicende che lo hanno visto protagonista di discussioni con la società lo hanno allontanato ancora di più dalla Germania. Non è un caso che il suo connazionale Ter Stegen abbia voluto dargli un consiglio in merito a quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione: “Se Gotze può essere adatto alla Liga? Certamente”, ha detto il portiere del Barcellona. “Mario è un giocatore dalle grandi capacità nel gestire la palla e credo si adatterebbe a meraviglia al campionato spagnolo. Non so però se la Liga sia il suo obiettivo. Quello che conta per me è che stia riflettendo per prendere la decisione migliore per lui e spero davvero che possa essere felice”. Su Gotze, da tempo, anche l’interesse di Milan e soprattutto della Roma. Chissà, però, se “l’agente Ter Stegen”, riuscirà a fare bene questo suo nuovo lavoro e portarlo in Spagna…