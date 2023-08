Tottenham, il dopo Harry Kane è un classe 2001 richiesto da Postecoglou

Rimasto sguarnito di uno dei centravanti più forti d'Europa, il Tottenham si è riversato sul mercato alla ricerca del sostituto. E pare l'abbia già trovato. Sotto consiglio dell'allenatore Ange Postecoglou, il dopo Harry Kane è un giovane talento del Nottingham Forest. Si tratta di Brennan Johnson, centravanti classe 2001 che la scorsa stagione ha segnato 8 gol e servito 3 assist in 38 presenze di Premier League. L'allenatore degli spurs ha capito la necessità di avere un centravanti in squadra, ruolo che non si addice né a Richarlisn né a Son. Dunque, la scommessa sul giovane talento. I dialoghi sono stati avviati.