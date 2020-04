Tottenham, Kane può partire: si fanno avanti due top club

Le dichiarazioni di Harry Kane sembrano aver lasciato il segno. L’attaccante inglese ha fatto capire di non volersi legare al Tottenham per sempre, valutando la possibilità di trasferirsi in un club dove avrebbe la certezza di poter sollevare un trofeo. Gli Spurs rischiano seriamente di perdere il loro bomber anche perché il mercato inizia a muoversi e a registrare le prime indiscrezioni.

SPAGNA – Dalla Spagna il Mundo Deportivo riporta la notizia dell’interesse del Real Madrid per Kane. Stando a quanto descritto dal quotidiano spagnolo, il tecnico Zinedine Zidane considererebbe l’attaccante inglese una punta ideale per il suo reparto avanzato che dovrebbe anche essere lentamente svecchiato con partenze illustri.

INGHILTERRA – Sulle tracce del bomber del Tottenham ci sarebbe un’altra big internazionale. Si tratta del Manchester City. I giornali inglesi avevano riportato l’interesse dello United, poi vistosamente calato dopo il rifiuto ricevuto dagli Spurs. I Citizens, invece, sembrano ancora pienamente in partita e potrebbero scatenare l’asta di mercato con il Real Madrid nel corso dell’estate.