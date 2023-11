Tottenham, occhi in casa Juventus: l’indiscrezione dall’Inghilterra

La ripresa del campionato si avvicina e la Juventus sarà attesa dalla sfida scudetto contro l'Inter. I bianconeri, però, dovranno anche pensare al mercato: complici la squalifica di Nicolò Fagioli per il calcio scommesse e la sospensione di Paul Pogba per il caso doping, Cristiano Giuntoli è alla ricerca di centrocampisti. Per finanziare i colpi in entrata, però, potrebbe essere necessaria una cessione. Il calciatore con le valigie pronte sarebbe Samuel Iling-Junior. L'inglese ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione e sarebbe valutato poco più di venti milioni di euro. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Tottenham osserva interessato e potrebbe tentare l'assalto già a gennaio.