Triestina, in quattro saltano il debutto per motivi burocratici. E Ganz saluta

“Il mercato chiudeva venerdì alle 20 e, avendo ingaggiato tre giocatori nelle ultime due ore (dopo la chiusura della banca), non conoscevamo la cifra esatta da versare – ha scritto Menta passando la palla alla Federcalcio - La FIGC ha fissato un importo molto più alto di quello che dovevamo realisticamente pagare e avremmo quindi dovuto inviare un importo errato. Questo importo errato non è stato ancora modificato e quanto abbiamo inviato, che corrisponde alla cifra corretta, non è sufficiente per tesserare i giocatori”.

L'ex dirigente del Venezia ha poi smentito seccamente eventuali responsabilità della società: “Quando leggo che non eravamo a conoscenza o aggiornati sull'argomento comincio ad arrabbiarmi. Il problema non è la segreteria e non è la Triestina, ma una questione nazionale di cui mi sono dovuto occupare per 4 anni. Oltretutto oggi è un giorno festivo in America, quindi non sarebbe nemmeno possibile inviare denaro per pagare l'importo errato”.

Intanto in casa alabardata arriva l'ufficializzazione di un importante addio.

Si separano, infatti, le strade dei giuliani e di Simone Andrea Ganz. L'attaccante figlio d'arte ha salutato club e tifosi sui propri canali social al termine di un'avventura breve, ma intensa, che ha visto l'ex centravanti di Milan e Como indossare la maglia della Triestina nella prima parte della scorsa stagione, segnando quattro reti in 22 presenze, prima della cessione in prestito al Latina, sempre in Serie C.

Amaro e non privo di un pizzico di polemica il commiato di Ganz, il cui contratto con la Triestina sarebbe scaduto nel giugno 2024, ma che non rientrava più nei piani di società e allenatore: "Ci sono delle volte in cui nel calcio non puoi decidere il tuo futuro. A volte gli altri decidono per te, che non fai più parte del loro progetto - ha scritto nel post il figlio di Maurizio Ganz - E Tu non puoi fare altro che accettare la decisione e guardare avanti. Anche questo fa parte del percorso e parte del gioco Aspettando una nuova sfida, arrivederci Triestina”.

