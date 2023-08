Verratti, non solo Arabia: anche due top club europei sul centrocampista

Il futuro del centrocampista rimane in Europa. Due le piste: Bayern Monaco o Manchester United

Il futuro di Marco Verratti è ancora tutto da scoprire. Fino a pochi giorni fa pareva che per il centrocampista del Psg - fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique e sul mercato da settimane - ci fosse solamente l'Al-Ahli, oggi spunta anche l'interesse anche di due top club europei. Si tratta di Bayern Monaco e Manchester United, destinazioni certamente più gradite dal calciatore rispetto all'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il club parigino chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar partire Verratti e entrambi i club appaiono disposti a venire incontro. In particolare lo United, con ten Hag che ha prontamente bisogno di rinforzare il centrocampo.