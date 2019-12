Vidal, l’Inter spera ma c’è un ostacolo di nome… Messi

Arturo Vidal è l’obiettivo di mercato dichiarato dell’Inter. I nerazzurri stanno provando a convincere il Barcellona a lasciarlo partire, ma al momento senza successo. Il cileno, nonostante qualche rumors che faceva riferimento ad un malconento generale, è diventato sempre più uomo chiave negli schemi di Ernesto Valverde.

Da qui la volontà del Barcellona di trattenerlo. Ma non solo. L’Inter dovrà fare i conti con un ostacolo davvero importante: Lionel Messi. La Pulce blaugrana, infatti, starebbe facendo pressione ai vertici per non lasciar partire il centrocampista. Difficile, a questo punto, che la società possa andare contro l’argentino. Ecco perché per l’Inter la pista Vidal sembra farsi davvero in salita. Vedremo se l’abilità di Marotta saprà aggirare persino uno come Messi…