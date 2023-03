Vlahovic, il futuro potrebbe non essere alla Juventus: ecco chi fa sul serio

Tornano forti i rumors sull'attaccante bianconero.

Redazione ITASportPress

La Juventus, dopo aver subito il -15 in classifica, sta inanellando risultati positivi anche scossa dall'orgoglio e dal desiderio di ottenere comunque un posto in Champions League. Tra chi non sta troppo brillando, almeno non come nelle aspettative, c'è Dusan Vlahovic che non è nel suo momento migliore.

Il bomber vuole tornare protagonista a suon di gol anche se il suo valore non è in discussione tanto che in queste ore sono tornati in modo prepotente i rumors di mercato sul suo conto. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo le sirene delle big inglesi (dall’Arsenal al Chelsea), ecco l’indiscrezione sull’interessamento del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero, per l’estate, l’obiettivo di acquistare un grande centravanti e Vlahovic sarebbe, subito dopo Kane del Tottenham, uno dei nomi che vanno per la maggiore.

La Vecchia Signora, per strapparlo alla Fiorentina aveva speso, tra prezzo del cartellino, contributo di solidarietà e oneri accessori, oltre 81 milioni di euro. Ma con i bonus la cifra potrebbe salire sino a quasi 92 milioni. In tal senso per acquistarlo dalla Juventus, i tedeschi dovrebbero sborsare una cifra non distante da questa.