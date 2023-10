Vlahovic scartato da un top club europeo quando aveva 18 anni

La carriera di Dusan Vlahovic avrebbe potuto prendere strade del tutto differenti e, probabilmente, non incontrare la Juventus. Il centravanti serbo, come tutti sappiamo, è stato acquistato dai bianconeri a gennaio 2022 per oltre 80 milioni di euro dalla Fiorentina. Ma il suo talento era ben visibile già prima che debuttasse nella prima squadra della viola. Lo ha detto Bojan Krkic, ex scout del Barcellona che era stato ad un passo dall'acquisire un Dusan Vlahovic 18enne.

RETROSCENA: Krkic è stato ospite del programma El Bar, organizzato da Cadena Ser. Qui ha rivelato il clamoroso retroscena riguardo Dusan Vlahovic, che già all'età di 18 anni dimostrava un gran talento ed aveva catturato l'occhio del Barcellona. "Si, abbiamo avuto la possibilità di ingaggiare Vlahovic al Barça. Giocava molto bene nella Fiorentina, aveva già debuttato per la prima squadra e segnato. Valeva solo 12 milioni al tempo ed era un ottimo affare" ha detto l'ex scout blaugrana. Poi, continuando: "C'è stato un incontro con l'allenatore Koeman e i direttori sportivi, ma è stato scartato. In verità, pensavano che non fosse un granché, che non avesse un livello tanto elevato per il Barcellona del futuro". Ebbene si, si sbagliavano a Barcellona. Dusan è ora uno dei migliori centravanti a livello internazionale, con un valore di mercato da oltre 80 milioni di euro.