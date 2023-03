Zakaria pronto a fare le valigie: il Chelsea lo rispedisce alla Juventus

Il Chelsea non è convinto delle prestazioni di Denis Zakaria e potrebbe presto rispedirlo a Torino. Il centrocampista sotto contratto con la Juventus non è riuscito a lasciare il segno in Premier League, tantomeno a convincere i piani alti dei blues. Così, secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, lo svizzero potrebbe tornare a vestire la casacca bianconera.

L'AVVENTURA - Arrivato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto, il futuro di Denis Zakaria sembra ormai lontano dal Chelsea. Se sotto la guida di Tuchel il centrocampista godeva di fiducia e minutaggio, con l'arrivo di Potter le possibilità dello svizzero sono calate drasticamente. Alla luce delle sole 10 presenze in campionato collezionate finora, i blues non avrebbero intenzione di versare il corrispettivo di 28 milioni per aggiudicarsi il calciatore a titolo definitivo. Il rientro a Torino per la prossima stagione comincia a farsi realtà, più che possibilità.