Zaniolo, l’Aston Villa ci prova. Emery: “Nella nostra lista…”

C'è anche l'Aston Villa tra le squadre interessate al centrocampista italiano ora in forza al Galatasaray.

Nella conferenza stampa di presentazione del primo match in Premier League contro il Newcastle, l'allenatore dell' Aston Villa , Unai Emery , non ha nascosto che il suo club è interessato al centrocampista italiano del Galatasaray Nicolò Zaniolo.

"Zaniolo non è un attaccante. È versatile. Può giocare da punta, numero 7 o numero 10 ed è uno di quelli che abbiamo in lista, con le qualità che ha, per aiutarci", ha detto Emery senza nascondere, quindi, che la società inglese sta osservando la situazione legata all'italiano. E ancora: "Fa parte del nostro elenco e ce ne sono altri", ha poi precisato il tecnico.