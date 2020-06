Assocalciatori, Coppola: “L’ambiente Catania è tranquillo anche se la situazione è difficile”

Il Catania, come anticipato da Itasportpress.it, da questa mattina ha aperto le porte di Torre del Grifo a squadra e staff tecnico. TuttoC.com ha intervistato Danilo Coppola, consigliere nazionale dell’Assocalciatori, che sta seguendo da vicino la situazione etnea. “La società è molto in difficoltà, il problema non è nuovo. Già in una situazione di campionato normale, quando ci sono club con problemi economici, alcuni calciatori preferiscono preservare la stagione futura piuttosto che rischiare in quella attuale. In questo caso, essendoci di mezzo anche tre mesi di sospensione, la situazione è ancora più delicata. È difficile anche giudicare o dare un consiglio perché sono situazioni strettamente personali, legate anche a eventuali offerte future da altri club e al rischio di infortuni”.

C’è già chi ha rinunciato definitivamente a disputare i playoff con i rossazzurri?

“Non ci sono ancora scelte definitive, chi non è ancora rientrato sta valutando il da farsi, calcolando il rapporto tra costi e benefici. È giusto ricordare, comunque, che la messa in mora era stata fatta in precedenza: se qualche giocatore deciderà di astenersi, insomma, non sarà una sorpresa, avendo già chiesto la risoluzione del contratto. Si valuta molto di più a livello singolo. La scelta, comunque, avverrà a livello singolo, caso per caso. Non sarà collettiva”.

La situazione etnea continua a non essere delle migliori…

“L’ambiente è tranquillo anche se la situazione è difficile. Noi speriamo sempre che il Catania ce la faccia, magari con un cambio societario, ma francamente la vedo dura. Servirebbero capitalizzazioni talmente importanti che sono onestamente difficili da immaginare, soprattutto in un periodo difficile come questo per l’Italia. Però, a livello federale, sono stati creati i presupposti per aiutare le società a iscriversi al prossimo campionato e questo può essere un grande aiuto per i siciliani. Ma è bene ricordare che le difficoltà del passato sono ben presenti, inutile nasconderlo”.