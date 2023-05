Baiocco: “Pronto ad allenare il Catania e portarlo in alto con mie idee di gioco”

Mentre impazza il toto-allenatore a Catania, la dirigenza lavora sotto traccia e continua le esplorazioni per trovare il tecnico che dovrà portare il club etneo in Serie B. L'ex rossazzurro Davide Baiocco che ha iniziato ad allenare in Umbria guidando una squadra dilettantistica, ai microfoni di Itasportpress.it ammette di sentirsi pronto a iniziare l'avventura da tecnico a Catania in Serie C. "Ho recentemente incontrato tutta la dirigenza rossazzurra a cominciare dal presidente Rosario Pelligra. Un bel dialogo sul settore giovanile e sulle affiliazioni tecniche e metodologiche. Con il ds Laneri ci conosciamo da tanti anni dai tempi di Siracusa. Non mi è stata offerta la panchina del Catania ma mi sentirei pronto per questo incarico. Non mi spaventa nulla perchè sono convinto delle mie idee di gioco. Catania è un pezzo del mio cuore e mi sento di essere pronto anche perchè sto facendo un percorso di formazione che riguarda il campo. Chi fa questo mestiere non deve avere nessuna paura ma andare avanti con le sue qualità. Capisco che il calcio è legato ai risultati ma io alleno per trasmettere i miei principi e il mio metodo mirato anche alla crescita dei calciatori. Da giocatore a Catania ci ho messo la faccia, lo farei anche adesso mettendo in campo cuore, passione, lavoro, caparbietà e la voglia di lasciare un segno importante. Tutto questo mio impegno e queste mie idee potrebbero non per forza ottenere il risultato sul campo, ma le vittorie arrivano di conseguenza con un concetto di calcio che ho in testa".