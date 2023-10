Bethers, il Catania è tuo. Il valore di mercato impenna e Livieri rischia il posto

Parola alla difesa. Non al marcatore centrale, ma a chi dovrà difendere per la quarta volta consecutiva la porta del Catania in campionato. Il 19enne Klavs Bethers dopo qualche incertezza contro il Foggia si è conquistato i complimenti dei tifosi che adesso vorrebbero vederlo sempre titolare anche quando Alessandro Livieri sarà a disposizione di Luca Tabbiani. L’appuntamento esterno nella tana della capolista è dietro l’angolo e il lettone taglierà la sua trentanovesima partita in maglia rossazzurra. A Klavs gli piace essere un portiere silenzioso, rimanendo nell’ombra dello spogliatoio. Quando proferisce parole lo fa sul tappeto verde perché il momento è quello giusto.

La storia personale del giovane portiere lettone racconta una carriera in Italia con esperienza in campionati dilettantistici. In patria, il giovane portiere ha debuttato ad appena 16 anni in seconda serie e nella coppa nazionale con il Grobinas; in seguito, ha completato la formazione calcistica nel Liepaja. Poi l’Italia nel 2021/22 stagione dove ha collezionato 18 presenze con il Città di Sant'Agata in Serie D, tra campionato e playoff, subendo complessivamente 12 reti e sommando 10 "clean sheet". Bethers ha disputato gare con la Lettonia Under 21.