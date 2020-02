Bojinov: “Vado a Catania, ho dato la mia parola a Lucarelli. Voglio portare gli etnei in B”

Sembra giunto al termine il tormentone relativo al futuro di Valery Bojinov. L’attaccante bulgaro, conteso da Pescara e Catania, ha infatti voluto fare chiarezza attraverso i microfoni di sportal.bg.

CATANIA – “Vado a Catania. Avevo un accordo con Cristiano Lucarelli, poi il Pescara ha mostrato un forte desiderio nei miei confronti: ho parlato con il presidente e ho ricevuto un’offerta quasi raddoppiata dal punto di vista economico. Non ho preso l’aereo la mattina in quanto avevo la necessità di valutare un po’ meglio la situazione. Ho però dato la mia parola a Lucarelli, che per me era un idolo: voglio aiutare il Catania a tornare in B”.