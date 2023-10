In vista della gara Brindisi-Catania, in programma mercoledì 1° novembre alle ore 16.15 allo stadio “Franco Fanuzzi” e valevole per la seconda giornata del campionato Serie C NOW 2023/24, il Prefetto della Provincia di Brindisi ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Catania.