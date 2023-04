Catania, 20 calciatori convocati per Aversa

Prima convocazione in prima squadra per Davide Pappalardo, difensore della Juniores

L’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato venti calciatori per la sfida al Real Aversa, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio "Augusto Bisceglia" e valevole per la trentaduesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.