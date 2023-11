Catania, a Potenza non puoi sbagliare

Nel calcio la continuità è importante. Il Catania che ha vinto a Brindisi mercoledì scorso è chiamato oggi a dare un altro segnale di crescita. Oggi a Potenza il Catania non può sbagliare. Vincere dunque sarà importante per tanti motivi da quello dell’atteggiamento a quello fisico. I tifosi sperano che i rossazzurri daranno un calcio alla crisi ripartendo con slancio. Tabbiani ieri in conferenza stampa ha lanciato messaggi positivi. Ha una squadra quasi al completo che ha capito gli errori e che non vuole più tornare indietro. Il Potenza sulla carte è più forte del Brindisi ma se il Catania fa il Catania i tre punti saranno assicurati. Ci aspettiamo una squadra predominante in campo con una crescita sul piano della qualità della circolazione di palla. Il possesso non è un indice di assoluto bel gioco, ma se tieni palla a lungo e concludi poco, si crea un disequilibrio tra progetto e realtà. Tabbiani deve accorciare la sproporzione, se non vuole che la squadra si deprima e pensi che non valga la pena di controllare il pallone. Il mister sostiene di non aver mai avuto questi problemi di concludere in porta perchè la sua squadra ha prodotto un numero considerevole di occasioni. Un modo per rimbeccare i detrattori. Ma chi l’ha detto che per attaccare si debba recitare una litania di passaggi? Vedremo dunque se a Potenza sarà un Catania che ha recitato il bel copione di Caserta o quello meno appariscente di Brindisi ma da oggi sarà vietato sbagliare.