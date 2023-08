Catania a secco con il Paternò: a Ragalna è 0-0

Terzo allenamento congiunto del precampionato per il Catania in campo nel pomeriggio, allo stadio “Totuccio Carone” di Ragalna. Stavolta nessun gol per i rossazzurri nella partitella con il Paternò, formazione che parteciperà al campionato di Eccellenza. Gara che si è conclusa a reti bianche. Tra i subentrati anche l’aggregato Di Grazia e l’under 19 Privitera. Il Catania in campo oggi: Livieri (25’st Bethers); Rapisarda (27’st Privitera), Curado, Lorenzini (1’st Castellini), Mazzotta (15’st Maffei); Zammarini (1’st Palermo), Ladinetti (1’st Rizzo), Rocca (27’st Di Grazia); Chiricó (1’st De Luca), Sarao (1’st Popovic), Bocic (1’st Marsura, 27’st Chiarella).