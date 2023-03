Catania, accordo con Sibeg Coca Cola per progetto sportivo fino al 2024

Sibeg Coca-Cola e Catania SSD annunciano l’accordo che porterà l’azienda che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, al fianco del club rossazzurro in qualità di Sponsor. Un accordo che prevede una collaborazione per la stagione sportiva in corso – che ha già registrato la promozione della squadra in serie C - e per la stagione 2023/2024.