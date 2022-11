Catania-Acireale, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 14:30 per la sfida di campionato.

Catania-Acireale si gioca oggi, domenica 27 novembre 2022 alle ore 14:30 per il campionato di Serie D. In scena la sfida della 13^ giornata.

Catania-Acireale, le ultime

Padroni di casa del Catania in vetta solitaria in classifica con +10 sulla seconda, ospiti ben lontani con 12 punti all'attivo e altre ambizioni. Mister Ferraro, tecnico degli etnei, ha detto nelle ore di vigilia della sfida: "Ci prepariamo a disputare questo derby che sarà una partita difficile. Anche se rispettiamo l'Acireale noi siamo il Catania. Stiamo in palla e vogliamo fare una gara con tanta intensità e ritmi alti". Insomma, obiettivo portare a casa altri tre punti per non riaprire un torneo che si è messo decisamente bene per la sua formazione.