Catania all’attacco ma la C si vince con la difesa. I numeri degli ultimi 5 anni

Il campionato di Serie C Girone C è sicuramente il più difficile rispetto al raggruppamento A e quello B. Lo dimostrano i numeri che nel calcio molto spesso non sbagliano mai. Vediamo quali sono le cifre indicative dei principali obiettivi di rendimento che una squadra deve centrare se vuole vincere il campionato ed essere promossa tra i cadetti nel girone meridionale.