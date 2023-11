Catania, Allegra: “Lucarelli? Clamoroso contrappasso di società che tituba”

La proprietà si era presentata con un’aria di munificenza che appare ridimensionata: famigerata la "boutade" del patron Ross Pelligra secondo cui sarebbe stato possibile stanziare 100 milioni per vincere campionati in serie salvo scegliere la strada della decantata “sostenibilità” la quale non ha raccolto consensi neppure trai pazienti tifosi delle curve che all’abusata parola hanno inteso dedicare uno striscione critico al culmine di una contestazione palese nel corso della sconfitta interna contro l’Avellino

La prima dirigenza non appare dotata di figure all’altezza: il british Vincenzo Grella -accreditato acriticamente da una stampa che i maligni accusano di essere bendisposta verso chiunque pur di ricevere i consueti inviti ai rinfreschi - non ha alcuna esperienza di dirigente sportivo pur ricoprendo i pomposi incarichi di vicepresidente ed amministratore delegato a fronte di un curriculum rachitico, con la mera annotazione - made in Wikipedia - che lo accredita di una non meglio specificata collaborazione con un gruppo di agenti in Inghilterra.

Un po’ pochino per prendere in mano le redini di una società con obiettivi ambiziosi in C

Recente l’ingresso di Mark Bresciano, altro ex giocatore, designato consigliere di amministrazione dopo una esperienza lavorativa che fonti aperte definiscono di “imprenditore”.

Consiglio di amministrazione del Catania Fc che non annovera professioni universitari, manager dallo standing internazionale, cfo di multinazionali , ma i soli Ross Pelligra, Mark Bresciano e Vincenzo Grella: i tre dell’Ave Maria che possono agevolmente convocare il consiglio di amministrazione dentro un’utilitaria.

E resterebbe spazio

Appare alla stregua di un clamoroso contrappasso che per salvare il salvabile di una stagione deludente la dirigenza possa affidarsi in panchina al rifondarolo Cristiano Lucarelli sorta di “che Guevara” del pallone.

La squadra arranca, la società - che alla snellezza di cui sopra assomma iniezioni a profusione di vecchie gestioni - tituba imbarazzata, la città si interroga.

Soluzioni all’orizzonte ?

Saluti dubbiosi

