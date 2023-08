Catania, amore per la maglia va oltre i nomi. Pelligra adesso portali in B

Effetto Chiricò? No. L’amore per l’elefante va oltre i nomi. La fiducia dei tifosi del Catania sale, c’è voglia di calcio dopo il ritorno tra i professionisti. Puro e semplice desiderio di tornare a vedere la squadra rossazzurra giocare dal vivo, anche perché la stagione in Serie C si preannuncia stuzzicante. Così se ogni tifoso avrà la sua verità per sognare il ritorno allo stadio, una cosa è certa: l'apertura della campagna abbonamenti del club rossazzurro sta provocando un vero e proprio effetto boom.