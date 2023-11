Catania, anatomia di uno sfascio con un solo responsabile

Si riparte adesso con una nuova guida tecnica e il tempo ci sarebbe per rialzare la testa, cominciando però da subito. Tabbiani lascia una squadra da “vergogna”. In effetti questa squadra dovrebbe vergognarsi del vuoto cosmico che esprime da inizio stagione. Soltanto quattro successi striminziti contro avversari di qualità bassa che avevano illuso tutti tranne i tifosi che non hanno mai creduto al calcio offensivo e propositivo di Tabbiani e anche a questa squadra. Il Catania al momento non ha proprio idea di schemi d’attacco, se non palla a Chiricò e speriamo. C’è ancora il tempo per recuperare qualche coccio, non per voli pindarici. Oggi il Catania può sognare di lottare solo per un posto nei playoff.