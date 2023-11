Catania, Athlon Italy entra nella “squadra sponsor”

Luca Carra, direttore generale del Catania FC, osserva: “Athlon Italy è una realtà di riferimento nel proprio settore e siamo particolarmente lieti di sviluppare una sinergia con una società dinamica, capace di individuare soluzioni su misura. Athlon Italy sarà il motore rossazzurro non solo nella quotidianità, con i mezzi più indicati per le esigenze di mobilità dei dirigenti della società, ma anche simbolicamente nel giorno di gara, proprio quando i calciatori saranno pronti a percorrere i km della partita”.

Forte dei suoi oltre cent’anni di storia al servizio del cliente, Athlon fornisce - in via diretta o tramite partner sul territorio - soluzioni di mobilità flessibili e personalizzabili, con una particolare attenzione ai veicoli ibridi ed elettrici, sia auto sia veicoli commerciali. Ed è proprio attraverso la fornitura di servizi di mobilità e veicoli a marchio Mercedes-Benz che Athlon sarà al fianco del Catania per il campionato 23/24.

Athlon - Getting you there

Athlon è uno dei principali fornitori di noleggio di veicoli e fleet management in Europa, con una flotta gestita di circa 400.000 veicoli. Athlon, da oltre 100 anni, indirizza, supporta e fornisce le soluzioni di mobilità migliori per i suoi clienti. Con sede nei Paesi Bassi, Athlon è attiva in 20 paesi in Europa, direttamente o tramite partner. Athlon è parte di Mercedes-Benz Mobility AG. Athlon è attiva in Italia dal 2009 ed è un operatore focalizzato sulle aziende di tutte le dimensioni e i professionisti con partita iva. È in grado di offrire soluzioni di mobilità dal breve al lungo termine e di adattare i suoi servizi alle esigenze dei clienti.

