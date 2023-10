Venti calciatori per la sfida all'Avellino, in programma domani con inizio alle ore 16.00 allo stadio “Angelo Massimino”

L'allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato venti calciatori per la sfida all'Avellino, in programma domani con inizio alle ore 16.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l'undicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.