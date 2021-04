Catania, Baldini: “A Catanzaro prestazione buona anche se fatto qualche errore”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato la sconfitta sul terreno del Catanzaro per 2-0. “Questo scivolone non cambia nulla e personalmente non ho niente da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto una buona prestazione...

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato la sconfitta sul terreno del Catanzaro per 2-0. "Questo scivolone non cambia nulla e personalmente non ho niente da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto una buona prestazione costruendo tanto anche senza tirare molto in porta. Qualcosa ha funzionato male come il gol preso dopo un lancio da 70 metri con difesa schierata. Il Catanzaro non ci ha messo in difficoltà anche se è arrivata la sconfitta. Sono contento della prestazione dei miei ragazzi e forse dopo 4 vittorie consecutive qualcosa si è inceppato, ma ci può stare. Al Catanzaro, dell'undici titolare, non gli sono mancati tanti elementi, ma purtroppo un errore ha cambiato la storia della partita. Non ho visto una squadra molle e anche l'atteggiamento è stato buono. Nella ripresa abbiamo iniziato bene e poi siamo calati un po'. Complimenti al Catanzaro per la prova noi ci rimettiamo al lavoro per il prossimo match".