Catania, bando stadio la nota del club: “Non partecipato per aspetti tecnici”

La nota del club etneo dopo la scelta di non partecipare al bando per la gestione dello stadio Massimino. L’affidamento in concessione della gestione, della conduzione e dell’uso dello stadio “Angelo Massimino” è un’opportunità significativa e in linea con i programmi di crescita strutturale della società. Con riferimento al bando di gara relativo all’impianto sportivo, Catania Football Club rende noto che la scelta di non partecipare è maturata in considerazione di specifiche riserve relative ad aspetti tecnici.