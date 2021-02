Catania-Bari, un big match senza molti titolari

Il Catania vuole riscattarsi subito dopo il ko di mercoledì scorso a Terni e alla vigilia del match con il Bari, il tecnico Raffaele ha detto in sala stampa ha detto in sala stampa cosa dovrà fare la squadra per avere la meglio dei pugliesi . Sul fronte convocati sono tante le defezioni in casa Catania ma non se la passa meglio neanche il Bari.

I CONVOCATI DI RAFFAELE

Raffaele ha convocato 23 giocatori per la sfida al Bari, in programma domenica 21 febbraio alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Indisponibili Martinez, Piccolo e Zanchi, quest’ultimo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare e pertanto non sarà a disposizione per un mese. Prima convocazione per il neo-rossazzurro Michele Volpe. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita a Torre del Grifo. Lunedì, alle 10.30, primo allenamento in vista di Paganese-Catania, in calendario mercoledì 24 febbraio alle 14.30.

Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

32 Alessandro Confente

1 Antonio Santurro

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado



4 Antonio Giosa

20 Giovanni Pinto

17 Simone Sales

5 Tommaso Silvestri

18 Denis Tonucci

CENTROCAMPISTI

23 Jacopo Dall’Oglio

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia



6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

33 Matteo Di Piazza

10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca

28 Francesco Matteo Golfo

19 Kalifa Manneh

7 Andrea Russotto

9 Manuel Sarao

30 Michele Volpe

11 Agapios Vrikkis

QUI BARI

Il mister Carrera alla prima panchina esterna, teme un Catania agguerrito al Massimino. Il tecnico al termine della rifinitura pre-gara, svolta in Calabria, ha diramato l’elenco dei 23 calciatori a disposizione per la trasferta di Catania. Rientra Sabbione, indisponibile per squalifica contro il Monopoli, mentre rimangono fuori gli infortunati Andreoni, Antenucci, Citro, Di Cesare e Rolando, oltre a Marras, fermato dal giudice sportivo.

Di seguito la lista completa: Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORY Difensori: 3.PERROTTA, 13.CIOFANI, 15.SARZI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 23.MINELLI, 24.PINTO, 28.COLACI Centrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 14.DARGENIO, 16.RUTIGLIANO, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 29.SEMENZATO Attaccanti: 8.CIANCI, 11.D’URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO, 32.DAUGENTI

I PRECEDENTI IN A

Tra le due squadre si contano anche otto incontri in Serie A. I più recenti nel primo anno di Ventura, con il Bari che perse per 4-0 contro il Catania guidato da Sinisa Mihajlovic (reti di Ricchiuti, Llama, Morimoto e Martinez). Nel secondo anno ci fu un’ulteriore sconfitta per 1-0 (rete di Terlizzi nella foto).

E’ interessante osservare come le uniche quattro vittorie dei biancorossi siano arrivate sempre in risultati con un gol di scarto: l’ultima nel 2014, le altre sono avvenute per 0-1 (due volte) e 1-2. Sintomo della grande storica difficoltà del Bari di espugnare uno stadio come il ‘Massimino’.