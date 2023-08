Catania, Bergamelli: “Tabbiani può aprire un ciclo ma lasciatelo lavorare. In B punto sul…”

“Ho fatto più volte il girone meridionale di Lega Pro ed è molto complicato. Però, sentendo le parole dei vari Grella, Parisi e di qualche amico, al Catania interessa più costruire un progetto sul lungo termine. Mai dire mai, ma i tifosi non devono pretendere la promozione in Serie B subito, dall’oggi al domani. Una società seria, forte e organizzata è appena tornata. C’è bisogno di tempo”.

“È un tecnico preparatissimo, con una mentalità molto moderna, aggiornato rispetto all’innalzamento del livello che ha riguardato negli ultimi anni la Lega Pro. Per il nuovo ciclo, il Catania ha scelto il tecnico giusto. È anche in grado di incidere psicologicamente sui calciatori che sceglie, che sviluppa e che fa crescere a modo suo”.

“Sono curioso di vedere un po’ tutti i nuovi giovani e, se devo citare un colpo che a me piace tantissimo, cito Chiricò: per me in Lega Pro è un valore più che aggiunto”.