Catania, big in crisi ed è giusto pensare a risalita con la cura Lucarelli

Il risultato prima di tutto, come insegnano campionati complicati come quello di Serie C Girone C. Ma la partita del Catania contro la Turris nella sua globalità non si ferma al successo al 97’ e basta. Ci sono dei miglioramenti in diversi aspetti che fanno pensare a una risalita incoraggiante dopo il periodo difficile della gestione Tabbiani. La terza vittoria casalinga in campionato serve anche a trovare una condizione di stabilità, perché gli alti e bassi impediscono la crescita, minano la tranquillità del gruppo. L’attacco è più concreto e altri calciatori hanno trovato la via del gol, questo diventa indice di ottimismo. Le corazzate del campionato, Juve Stabia, Benevento e Avellino non corrono ed è possibile pensare a una risalita in classifica. C’è ora il Giugliano per il Catania, altro test per verificare se la continuità è stata finalmente trovata. Campo difficile, squadra ostica che ieri è passata sul terreno dell’Avellino ma Lucarelli saprà trovare lo spartito giusto per la sua orchestra che insegue una vittoria sonante che non dovrà sfuggire.