Catania, bisogna correre ai ripari. Cosa va e cosa non va in vista del Brindisi

ENTUSIASMO Nessuno all’intervallo del match giocato al Massimino s’aspettava un Crotone vincente davanti a un pubblico da Champions League. Allarmarsi per il primo ko pare esagerato ma attenzione, tra qualche giorno nessuno si ricorderà dei tre pali colpiti dagli uomini di Tabbiani e l’occasione a tu per tu con D’Alterio fallita da Di Carmine. Pertanto la prossima gara contro il Brindisi sarà una partita da vincere. Un pareggio o una sconfitta farebbe suonare tanti campanelli di allarme per le ambizioni del Catania e anche per Tabbiani. Sarebbe sbagliato dire che tutto è andato storto con il Crotone parlando solo di sfortuna. Anche perchè i pali di Rapisarda e Chiricò sono frutto delle disattenzioni di D’Alterio. Il legno di Zammarini invece è nato da una bella azione costruita sapientemente. Tanti passaggi di fila quanti quelli del Crotone, ben 14, in occasione del gol di Tribuzzi.

COSA NON VA Dunque qualcosa da registrare c’è anche se rosa e motivazioni non fanno temere per il destino del Catania. Ci sono delle colpe evidenti da condividere: Rizzo deve sforzarsi di entrare negli schemi di Tabbiani anche se è stato costretto a fare il play un ruolo non proprio suo. Ladinetti è il titolare almeno sulla carta, ma è stato scalzato dal capitano rossazzurro che non ha la qualità per fare il regista. A Tabbiani è mancato venerdì scorso un vero play e un centravanti che faccia gol, altrimenti la bella manovra servirà a poco. Il 9 è stato scelto, è Sarao visto che Di Carmine non è in buone condizioni e rischiarlo non è il caso, ma Manuel deve sbloccarsi presto.