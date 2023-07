Catania, caccia all’attaccante: spunta Samuel Di Carmine

CHI E' Nato il 29 settembre 1988 a Firenze ha totalizzato 49 presenze e 8 gol in A, 339 presenze e 80 reti in B e 35 presenze e 14 gol in C con le maglie di: Perugia, Frosinone, Cittadella, Juve Stabia, Entella, Verona e Cremonese, Fiorentina, Verona e Crotone. Una stagione al Gallipoli e una al Queens Park Rangers in Inghilterra. Con il Perugia ha disputato 4 stagioni con 126 presenze e 42 gol ottenendo il record di ‘miglior marcatore in Serie B‘ (36 reti) della storia del Grifo tuttora in vigore.