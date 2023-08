Catania, Calapai: “In futuro spero di tornare. Ho parlato con Chiricò. Sul Perugia…”

“Non saprei francamente ma sono rimasto in ottimi rapporti con la dirigenza e con il mister Zauli.Credo sia stata una scelta tecnica dovuta alla troppa abbondanza. E’ stata una buona stagione a livello personale anche se non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di vincere i playoff. Il Catanzaro ha fatto un campionato a parte ma noi avevamo una squadra fortissima in tutti i ruoli e un fuoriclasse per questa categoria che è Mino Chiricò”

"La dirigenza sta facendo un ottimo lavoro e il Catania per me insieme all’Avellino, al Benevento, al Crotone e al Foggia parte in pole per la promozione diretta. Il tecnico è giovane ma si parla un gran bene di Tabbiani e immagino di vedere una squadra “giochista” anziché “risultatista”. Certo il campionato di Serie C è durissimo e ne sappiamo qualcosa noi dove la scorsa annata abbiamo fatto più di 20 punti del Foggia in campionato e poi siamo stati eliminati per 15 minuti di sbandamento nella gara playoff di ritorno. Forse ha pesato la lunga attesa di giocare i playoff mentre il Foggia era più rodato avendo iniziato prima di noi. Il girone meridionale è cambiato nel tempo e non è solo fisico. C’è molto agonismo e anche il livello tecnico è cresciuto. Bisogna correre e avere tanta qualità ma anche così potrebbe non essere sufficiente. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. Sarà durissima per tutti quest’anno in C”.